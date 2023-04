Iran Cleric Killed: बैंक में बैठे थे ईरान के शक्तिशाली धार्मिक नेता, पीछे से आया हमलावर और चला दी गोलियां, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

अयातुल्ला सुलेमानी (75), बुधवार को लगभग 10:30 (07:00 GMT) पर निजी काम से बाबोलसर में बैंक बेली की एक शाखा में गए थे. सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में मौलवी को बैंक के अंदर एक कुर्सी पर बैठे पारंपरिक काले बागे और सफेद पगड़ी में दिखाया गया है.

Video published on social media shows the moment when a gunman shoots and kills Abbas Ali Soleimani, a member of Islamic Republic’s Assembly of Experts for Leadership and former representative of Islamic Republic Leader Ali Khamenei in Sistan and Baluchistan.

