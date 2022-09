Donald Trump: सऊदी अरब से भीख मांग रहा अमेरिका? ट्रंप का बाइडेन पर सबसे करारा वार

Donald Trump video on US: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर से राष्‍ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ तल्ख शब्दों में कड़ा निशाना साधा है. ट्रंप ने इस बयान में ऐसी-ऐसी बातें कहीं है जो अभी तक उन्होंने खुलकर नहीं कहीं थीं. डोनाल्ड ट्रंप के इस हालिया और तीखे बयान का वीडियो (Trump Viral Video) देश की सियासी गलियों के साथ सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है.

भीख मांग रहा अमेरिका: ट्रंप

अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई के ट्रंप के घर और अन्य ठिकानों पर पड़ रहे छापों के बीच राष्‍ट्रपति जो बाइडन पर ये ट्रंप का अब तक का सबसे करारा हमला बताया जा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वीडियो जारी करते हुए कहा, 'एक देश के रूप में हम महापतन की ओर बढ़ रहे हैं और फेल हो रहे हैं. देश में इस समय महंगाई 40 साल रेकॉर्ड स्‍तर पर है. अमेरिका अब ऊर्जा के मामले में आत्‍मनिर्भर नहीं रहा और हम सऊदी अरब और वेनेजुएला के सामने भीख मांग रहे हैं. हमने एक देश के रूप में अफगानिस्‍तान में आत्‍मसमर्पण कर दिया और 85 अरब डॉलर के अत्‍याधुनिक हथियार वहीं छोड़कर चले आए.'

वायरल हुआ ट्रंप का वीडियो

तीन मिनट 39 सेकेंड के वीडियो में डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा, 'हम एक ऐसा देश बन गए हैं जहां फेक न्‍यूज फैल रहा है और स्‍वतंत्र प्रेस नहीं है. इकॉनमी तबाही की कगार पर है. अमेरिका में अपराध इतना बढ़ रहा है जितना पहले कभी नहीं था. एक देश में हम ईरान परमाणु बम बनाने की अनुमति दे रहे हैं. चीन ने खरबों डॉलर अमेरिका से लिए और उससे अपनी सेना का निर्माण कर रहा है ताकि हमें चुनौती दी जा सके. दुनिया में हमें सुना नहीं जा रहा है और सम्‍मान नहीं रहा. रूस यूक्रेन में हमले कर रहा है. अमेरिका की शिक्षा व्‍यवस्‍था बर्बाद हो गई है. हमारा देश एक मजाक बनकर रह गया है.'

आप भी देखिए वायरल वीडियो

Donald Trump just DROPPED most powerful video you'll see today— CHILLS. pic.twitter.com/rT6AJfs64P

— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 6, 2022