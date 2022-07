Terror Alert: ISIS यूरोप में केमिकल हथियारों से कर सकता है अटैक, US इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद हड़कंप

ISIS Making Chemical Weapon to Attack on Europe: एक तरफ पूरा यूरोप रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से कई तरह की परेशानी उठा रहा है तो दूसरी ओर उसकी चिंता हाल ही में आई एक खबर ने बढ़ा दी है. दरअसल, यह खबर है आंतकवाद से जुड़ी हुई. यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामिक स्टेट रासायनिक हथियारों को विकसित करने की कोशिश कर रहा है और वह इसके काफी करीब पहुंच चुका है. इन हथियारों का इस्तेमाल वह पश्चिमी यूरोप के देशों पर कर सकता है. इस खबर के आने के बाद से पूरे यूरोप की टेंशन बढ़ गई है.

कब से शुरू हुआ इस पर काम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आइएसआईएस 2014 से ही केमिकल वेपन पर काम कर रहा है. इस काम के लिए इस्लामिक स्टेट ने इराक के वैज्ञानिक को लगा रखा है. जानकारी के अनुसार, साइंटिस्ट सालिह अल सबावी इस प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है. वह कई हथियार बना भी चुका है, जबकि कई पर काम कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये हथियार यूरोप के लिए ही बनाए जा रहे हैं.

US Intel reports indicate that the Islamic State tried to develop chemical weapons to strike targets in western Europe. How close did ISIS get to developing these weapons? How can we avoid a repeat? Palki Sharma tells you.https://t.co/VbRj0JGyHk

