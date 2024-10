करोड़ों डॉलर कैश, ढेर सारा सोना... इजरायल ने ढूंढ निकालाा हिजबुल्लाह के सीक्रेट बंकर में छिपा खजाना, देखें वीडियो

Israel Hezbollah War News in Hindi: इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के 'सीक्रेट' बंकर का पता चलने का दावा किया है. सोमवार को, इजरायली सेना ने कहा कि उसने बंकर की लोकेशन का पता लगा लिया है. यह बंकर बेरूत के एक अस्पताल के नीचे स्थित है. इजरायली सेना (IDF) के मुताबिक, बंकर में करोड़ों डॉलर की नकदी और सोना था. इजराइल ने कहा है कि वह अस्पताल को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन अन्य जगहों पर हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर हमले जारी रखेगा.

इजरायल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगरी ने एक वीडियो में 'सीक्रेट' बंकर के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि यह बंकर हिजबुल्लाह के पूर्व नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने अल-साहेल अस्पताल के नीचे बनवाया था. नसरल्लाह को पिछले महीने इजरायल ने मार गिराया था. हगरी के मुताबिक, इस बंकर को लंबे समय तक रहने के लिए डिजाइन किया गया था और यहां पर बहुत सारी रकम जमा है.

लेबनानी सरकार से एक्शन लेने की अपील

इजरायल ने लेबनान सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से कार्रवाई करने का आग्रह किया है. अपने संदेश में हगारी ने कहा, 'इस समय बंकर के अंदर करोड़ों डॉलर की नकदी और सोना है. हिजबुल्लाह को इस पैसे का इस्तेमाल आतंक फैलाने और इजरायल पर हमला करने के लिए न करने दें.' इजरायल ने कहा कि उसके ये दावे सालों की खुफिया जानकारी पर आधारित हैं.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”

