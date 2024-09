हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश, अमेरिका को बताकर लेबनान में बूम-बूम कर रहा इजरायल

Israel Hezbollah News: इजरायल ने हिजबुल्लाह का सफाया करने की ठान ली है. गुरुवार को, इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक्स की झड़ी लगा दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजराइल रक्षा बलों (IDF) ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 30 लांचरों, 150 ठिकानों, सैन्य बुनियादी ढांचे, इमारतों और एक हथियार गोदाम को निशाना बनाया. बमबारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. वहीं, अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि इजरायल ने लेबनान में मंगलवार वाला मिलिट्री ऑपरेशन उसे बताकर किया था. हालांकि, इजरायल ने अमेरिका को और कोई जानकारी नहीं दी.

'अभी यह धूम-धड़ाका चलता रहेगा'

लेबनानी मिलिट्री सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसियों ने बताया कि '8 अक्टूबर के बाद से सबसे अधिक हिंसक' हमले में हताहतों की संख्या और नुकसान का अभी पता नहीं चल पाया है. इजरायली सेना ने कहा कि वायुसेना ने हिजबुल्लाह के लगभग 1,000 बैरल वाले 100 रॉकेट लांचरों को निशाना बनाया. दोपहर में शुरू हुए हमले कई घंटो तक जारी रहे. इजरायली सेना ने आधी रात से ठीक पहले घोषणा की कि अभियान पूरा हो गया है. इजरायली सेना ने कहा कि वह हिज्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को 'कमजोर करने के लिए अभियान जारी रखेगी.'

