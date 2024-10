Israel Hezbollah War: हिजबुल्लाह पर फिर कहर बनकर टूटा इजरायल, 3 कमांडरों को उतारा मौत के घाट

Israel Hezbollah War Latest Updates: आतंकियों का समूल नाश करने के लिए लगातार सैन्य अभियान चला रहे इजरायल ने आज हिज़्बुल्लाह के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराया. इजरायली वायु सेना ने लेबनान के बिंट जेबिल क्षेत्र में हिजबुल्लाह कमांडर अहमद जाफ़र माटौक को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया. इसके बाद बिंट जेबिल क्षेत्र में ही माटौक के उत्तराधिकारी और उसके हिजबुल्लाह के तोपखाने के प्रमुख को भी मार गिराया.

The Commander of Hezbollah’s Bint Jbeil Area, Ahmed Jafar Maatouk, was eliminated in an IAF strike.

A day later, the IAF also eliminated his successor and Hezbollah's head of artillery in the Bint Jbeil area.

These three terrorists directed and carried out numerous… pic.twitter.com/Hg8iasUA4X

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2024