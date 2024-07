'मैं आपसे प्यार करती हूं पापा'....ट्रंप पर जैसे चली गोली, इमोशनल हुईं इवांका ने कहा- Thank You

Donald Trump Injured: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनकी बेटी इवांका ट्रंप ने पहली बार बयान दिया है. पिता पर हुए इस हमले से इवांका काफी भावुक हो गई. उन्होंने लोगों को पिता के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद किया.

इवांका ट्रंप ने इस मामले में एक बयान जारी किया, उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘पेनसिल्वेनिया के बटलर में बेवजह की गई गोलीबारी में मेरे पिता के प्रति और अन्य पीड़ितों के प्रति आपके प्यार और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद.’’ इवांका ने कहा,‘‘ मैं सीक्रेट सर्विस और अन्य सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों की आज उनके त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के लिए आभारी हूं. मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करती रहूंगी. मैं आपसे प्यार करती हूं पापा....’’ सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर अपने बयान में ट्रंप (78) ने जान बचाने के लिए अमेरिका की 'सीक्रेट सर्विस' का आभार जताया.

इवांका का ट्वीट

Thank you for your love and prayers for my father and for the other victims of today's senseless violence in Butler, Pennsylvania. I am grateful to the Secret Service and all the other law enforcement officers for their quick and decisive actions today. I continue to pray for our…

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2024