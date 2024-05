जापान में देखे रहस्यमयी पिलर लाइट का क्या है 'एलियंस' कनेक्शन?

what is Isaribi Kochu: हाल ही में जापान के एक छोटे से तटीय शहर में दिखे नौ रहस्यमयी पिलर लाइट को देखकर स्थानीय लोग आश्चर्यचकित हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स इस पिलर लाइट की तस्वीरें को शेयर कर रहे हैं. हिंट-पॉट के साथ बातचीत में माशी नाम के एक व्यक्ति ने कहा है कि जब मैं अपने घर के सामने रात में आकाश की ओर देखा तो मुझे आकाश में लाइट की कई वेव दिखाई दीं. माशी इस दृश्य को कैद करने में कामयाब रहीं थी और इसे एक्स पर शेयर भी किया था. माशी की तरह और भी कई लोग इस तस्वीर को देखकर आश्चर्यचकित थे.

दरअसल, यह घटना 11 मई की है जब जापान के टोटोरी प्रांत के पास आकाश में रहस्यमयी पिलर लाइट दिखी. जिससे स्थानीय लोगों ने यह अटकलें लगानी शुरू कर दी कि आकाश में दिखा यह रहस्यमयी लाइट वेव एलियन मूल की थी. अब सवाल यह उठता है कि क्या यह रोशनी एलियन मूल की थी? क्या एलियंस ही थे जो इस तरह के लाइट को उत्पन्न कर रहे थे? या मामला कुछ और है?

क्या है सच्चाई?

वास्तव में, यह रहस्यमयी रोशनी किसी एलियन की नहीं थी. यह रोशनी अपतटीय मछली पकड़ने वाले जहाजों की रोशनी के प्रतिबिंब थे जो बादलों में परिवर्तित हो गए थे. इस घटना को स्थानीय रूप से इसरिबी कोचू के नाम से जाना जाता है. हालांकि, यह घटना बार-बार नहीं घटती है. ऐसे में जब भी इस तरह की घटना घटती है वह दुलर्भ होती है.

Light pillars are an atmospheric optical phenomenon in which vertical beams of light appear to extend above and/or below a light source. Sometimes they even appear as detached from the source.

These ones were spotted over Daisen, a coastal town in Japan. pic.twitter.com/Hyhbf0tte6

