अगले 24-36 घंटे में काबुल पर फिर हो सकता है आतंकी हमला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिली जानकारी

वाशिंगटन: अमेरिका (US) के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है. बाइडेन के मुताबिक एक सैन्य कमांडर ने उन्हें जानकारी दी है कि अमेरिकी सैनिकों और वहां के आम नागरिकों पर अगले कुछ घंटों में एक और घातक आतंकी हमला होने वाला है.

दरअसल राष्ट्रपति बाइडन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने उन्हें बताया है कि काबुल में एक और आतंकवादी हमला होने की आशंका है. इसके बाद व्हाइट हाउस ने चिंता जताते हुए एहतियात बरतने के निर्देश जारी किये हैं. वहीं एक और अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के मिशन के अगले कुछ दिन अब तक का सबसे खतरनाक समय साबित होने वाला है.

"Due to a specific, credible threat, all US citizens in the vicinity of Kabul airport, including South (Airport Circle), new Ministry of the Interior & gate near Panjshir Petrol station should leave the airport area immediately" the US Embassy in Kabul says in a security alert pic.twitter.com/nuSutzZ9aU

