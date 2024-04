Joe Biden News: क्या जो बाइडेन के मामा को आदमखोर खा गए थे? व्हाइट हाउस-पेंटागन ने बताया सच

Joe Biden News In Hindi: क्या अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडेन के मामा को आदमखोरों ने अपना शिकार बना लिया था? पिछले दिनों बाइडेन के अपने ही बयान से यह सवाल उठा. पेंसिलवेनिया में बाइडेन ने दावा किया था कि न्यू गिनी के निवासियों ने उनके मामा एम्ब्रोस फिनेगन को खा लिया था. बाइडेन ने कहा था, 'उनका प्लेन ऐसे इलाके में गिरा जहां बहुत सारे नरभक्षी थे. वे (अमेरिका) कभी उनका शव बरामद नहीं कर सके लेकिन जब मैं वहां गया तो उन्हें प्लेन के कुछ पार्ट्स मिले.' बाद में पिट्सबर्ग में भी बाइडेन ने यही बात दोहराई. अमेरिकी सेना ने फिनेगन की मौत का जो ब्योरा दिया, वह बाइडेन के दावे से मेल नहीं खाता. पेंटागन के मुताबिक, बाइडेन के मामा प्लेन क्रैश में मारे गए थे. गुरुवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने भी इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि फिनेगन की मौत उनके विमान के प्रशांत महासागर में क्रैश होने के चलते हुई थी. उन्हें आदमखोरों ने अपना शिकार नहीं बनाया था.

जीन-पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति को अपने मामा पर 'बड़ा गर्व' है. उन्होंने कहा, 'आपने राष्‍ट्रपति को देखा, वह वर्दी में अपने मामा की सर्विस पर बेहद गौरवान्वित थे. आपने उन्‍हें वॉर मेमोरियल पर देखा. यह उनके लिए बड़ा भावुक और अहम पल था.' व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, 'उनके मामा का निधन तब हुआ जब जिस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में वह सवार थे, न्यू गिनी के पास से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया था.'

Biden just told this story again for the second time today: He claimed his uncle was a pilot, was shot down over Guinea and eaten by cannibals.

Ambrose Finnegan was a passenger on a plane that was ditched due to engine failure and he drowned in the ocean. https://t.co/zpeRDGVD6g pic.twitter.com/ilCuxjsakq

