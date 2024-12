Kazakhstan Plane Crash: कजाकिस्तान में क्रैश हुआ यात्री विमान, 70 से ज्यादा लोग थे सवार

Kazakhstan Plane Crash: बुधवार को कजाकिस्तान के अक्तौ शहर के पास एक यात्री विमान क्रैश हो गया है. बताया जा रहा है कि इस विमान में 70 से ज्यादा लोग सवार थे. शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि इसमें कुछ लोग जीवित बचे हैं. पहले कहा जा रहा था कि प्लेन में 100 से ज्यादा लोग सवार थे. मंत्रालय ने कहा है कि इमरजेंसी सर्विसेज दुर्घटनास्थल पर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं. विमान क्रैश के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान तेजी से जमीन की तरफ आ रहा है और खुछ ही सेकेंड्स में हादसे का शिकार हो जाता है. वीडियोज में देखा जा सकता है कि किस तरह धमाके की आवाज आती है. इसके बाद आग और धुएं का एक गुबार हवा में उछलता दिखाई देता है.

रूसी समाचार एजेंसियों ने कहा कि विमान का संचालन अज़रबैजान एयरलाइंस के ज़रिए किया जा रहा था और यह रूस के चेचन्या में बाकू से ग्रोज़नी के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन ग्रोज़नी में कोहरे के कारण इसका मार्ग बदल दिया गया. अज़रबैजान एयरलाइंस की तरफ से हादसे के बारे में फौरन कोई बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि कज़ाख मीडिया का कहना है कि विमान में 105 यात्री और चालक दल के पांच सदस्य सवार थे.

