कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल अहमद का निधन, पीएम मोदी बोले- भारत ने खोया करीबी दोस्त

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) ने कुवैत (Kuwait) के अमीर शेख सबाह अल अहमद (Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah) के निधन पर शोक जताते हुए संवेदनाएं प्रकट की हैं. गौरतलब है कि कुवैत के शासक शेख सबाह अल अहमद अल सबाह ने 91 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली.

अपने ट्वीट में पीएम ने शोक जताते हुए कहा कि 'कुवैत और अरब जगत ने अपने चहेते नेता को खो दिया है, वो भारत के करीबी दोस्त होने के साथ दुनिया की एक महान हस्ती थे. द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उन्होने अपनी अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कुवैत में काम करने वाले भारतीय समुदाय की विशेष देखभाल की थी .

Today, the State of Kuwait and the Arab world has lost a beloved leader, India a close friend, and the world a great statesman. His Highness played a leading role in strengthening our bilateral relations, and always took special care of the Indian community in Kuwait.

शेख सबाह (SHEIKH SABAH AL-AHMAD AL-SABAH) ने कतर और अन्य अरब देशों (Arab World) के बीच विवाद के कूटनीतिक हल के लिए काफी कोशिशें कीं थी. क्राउन प्रिंस शेख सबाह वर्ष 2006 ने कुवैत के शासन की कमान संभाली थी.

ट्वीट में आगे उन्होंने ये भी लिखा कि कुवैत के शासक महामहिम शेख सबाह अल अहमद के निधन की दुखद घड़ी में वो उनके परिवार और कुवैत के लोगों के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं.



My heartfelt condolences on the sad demise of His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Amir of the State of Kuwait. In this moment of grief our thoughts are with the Al-Sabah family and the people of the State of Kuwait.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2020