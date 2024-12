शर्मनाक! स्वतंत्रता सेनानी को पहनाई जूतों की माला, अवामी लीग ने बताया- गरिमा और इतिहास पर हमला

बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अब प्रदर्शनकारी शर्मनाक हरकत पर उतारू हो गए हैं. बांग्लादेशी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और युद्ध नायकों के खिलाफ जघन्य का को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल हई कानू (Abdul Hai Kanu) का है, जिन्हें जूतों की माला पहनाकर अपमानित किया गया है. इसका वीडियो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने एक्स पर शेयर किया है.

अवामी लीग ने बताया- गरिमा और इतिहास पर हमला

अवामी लीग ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेवा देने वाले एक गौरवशाली स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल हई कानू (Abdul Hai Kanu) को जूतों की माला पहनाकर अपमानित किया गया है. कोमिला के चौड्डाग्राम उपजिला के एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी कानू को उनके ही घर से बदमाशों के एक समूह और 1971 की स्वतंत्रता-विरोधी शासन के वर्तमान सहयोगियों द्वारा अपहरण कर लिया गया.'

अवामी ने आगे लिखा, 'यह निंदनीय कृत्य न केवल एक व्यक्ति पर हमला है, बल्कि हमारे देश की स्वतंत्रता के मूल्यों और हमारे मुक्ति संग्राम नायकों के सम्मान पर हमला है. हमारे युद्ध नायकों के खिलाफ इस तरह की जघन्य कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती. यह बांग्लादेश की गरिमा और इतिहास पर सीधा हमला है और हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए.'

A proud freedom fighter, Abdul Hai Kanu, who served during the Liberation War, has been humiliated by being forced to wear a garland of shoes! Kanu, a revered freedom fighter from the Chauddagram upazila of Comilla, was abducted from his own home this morning by a group of… pic.twitter.com/qEIyIjKJ7Q

— Awami League (@albd1971) December 22, 2024