Memes on Social Media After Liz Truss Resign: ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की नवनियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया. लिज का 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कार्यकाल महज 6 हफ्ते का और काफी मुश्किल वाला रहा. ब्रिटेन के इतिहास में अब लिज सबसे कम समय तक सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं. उनके इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन में राजनीतिक संकट गहरा गया है. वहीं, लिज के इस्तीफे के बाद ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. ट्विटर पर जहां कुछ लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट को एयरबीएनबी बता रहे हैं, तो कुछ लेट्यूस जोक्स. इसके अलावा यहां आपको एक से एक मीम्स नजर आ जाएंगे. चलिए आपको भी दिखाते हैं ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ़.

Day seven: Which wet lettuce will last longer? https://t.co/iV0JSiaPey — Daily Star (@dailystar) October 20, 2022

BREAKING NEWS: THE LETTUCE HAS OFFICIALLY OUTLASTED LIZ TRUSS AND WON ALL HAIL THE LETTUCE. https://t.co/o1zi8UEXXd — Daily Star (@dailystar) October 20, 2022

कई न्यूज वेबसाइट ने भी तैयार किया मीम्स

लेट्यूस गैग प्रमुख समाचार पत्रिका द इकोनॉमिस्ट से प्रेरित है. इसके 11 अक्टूबर को लेख में उल्लेख किया गया था कि ट्रस की शक्ति पर पकड़ सात दिनों की थी या "मोटे तौर पर एक लेट्यूस की शेल्फ-लाइफ." इसके बाद यूके के टैब्लॉइड द डेली स्टार ने कथित तौर पर लेट्यूस का एक मास्क खरीदा और उसे एंकर के चेहरे पर लगाकर एक लाइव स्ट्रीम शुरू किया. इसके बाद कई यूजर्स ने लेट्यूस को बधाई दी. एक यूजर ने कहा कि यह अब यूके के अगले पीएम के रूप में चुनाव लड़ने के योग्य है, जिसके कारण ट्विटर पर # Lettuce4PM" ही हैशटैग बन गया और इस पर तरह-तरह के मीम्स आने लगे.

“We now go live to 10 Downing Street.” pic.twitter.com/ZdF9UgF4KK — Amanda (@Pandamoanimum) October 20, 2022

यहां तक ​​कि भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी ट्विटर पर एक मीम पोस्ट किया.

This is what’s going down with the Indian aunties on the WhatsApp. They are sending me these… I would call that cut through pic.twitter.com/9zsJAmj8rp — Ayesha Hazarika (@ayeshahazarika) October 19, 2022

A British newspaper put a lettuce on a live head to see if it would outlast Liz Truss. It did: pic.twitter.com/g8S1dzOVSq — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 20, 2022

यूजर्स ने भी बनाए एक से एक मीम्स

My son has lived through four chancellors, three home secretaries, two prime ministers and two monarchs. He's four months old. — Alan McGuinness (@Alan_McGuinness) October 19, 2022

एक अन्य ट्विटर उपयोगकर्ता ने Airbnb लोगो के साथ ब्रिटेन के पीएम के आधिकारिक निवास की एक तस्वीर पोस्ट की और टैगलाइन पर लिखा है, "अल्प प्रवास के लिए बिल्कुल सही". एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, ‘लिज़ ट्रस ने सचमुच 10 डाउनिंग स्ट्रीट का उपयोग एयरबीएनबी #torychaos की तरह किया है’ और एक अन्य उपयोगकर्ता ने कहा, ‘डाउनिंग स्ट्रीट अब एयरबीएनबी की तुलना में अधिक चेक-इन के साथ है.

