King Charles III: किंग चार्ल्स पर फेंका गया अंडा, अफरातफरी के बीच सामने आया ये वीडियो

Egg thrown on King Charles Queen Camilla: ब्रिटेन (UK) के यॉर्क इलाके में किंग चार्ल्स (King Charles) और क्वीन कैमिला (Queen Camilla) पर एक प्रदर्शनकारी ने अंडा फेंका तो वहां मौजूद लोग हक्का-बक्का रह गए. आपको बताते चलें कि हल्की फुल्की नारेबाजी के बीच जैसे ही किंग चार्ल्स के कपड़ों से अंडा टच हुआ तब कुछ पलों के लिए अफरातफरी का माहौल देखने को मिला. लेकिन जल्द ही हालात एकदम सामान्य हो गए.

वायरल हुआ वीडियो

आपको बता दें कि किंग चार्ल्स उत्तरी इंग्लैंड के दो दिवसीय दौरे पर कुछ आयोजनों में हिस्सा लेने वहां पहुंचे थे. इसी बीच एक पारंपरिक समारोह के शुरू होने से पहले ब्रिटिश किंग और क्वीन को निशाना बनाते हुए उन पर अंडा फेंका गया था. रॉयल कपल इस घटना से भले ही बेफिक्र दिखे हों, पर दूसरी ओर उनके फैंस के शिकायत करने से पहले ही स्थानीय पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया. अब इसी पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में आवाज भी सुना जा सकता है कि भीड़ 'गॉड सेव द किंग' के नारे लगा रही है और अंडे फेंकने वाले को लोग शेम ऑन यू कहते हुए अपनी भड़ास निकाली.

The way King Charles did not even break a sweat over that man throwing egg is the prize for me.The Royal family is made of stronger stuff than politicians, thats for sure. There will always be one , So

pic.twitter.com/aKcbuWYtm4

— Canellecitadelle (@Canellelabelle) November 9, 2022