Megha Thakur Death: सोशल मीडिया स्टार मेघा ठाकुर की अचानक मौत, महज 21 साल थी उम्र, पैरेंट्स ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Megha Thakur Death News: सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाई रहने वाली मेघा ठाकुर की अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया है. कनाडाई टिकटॉक स्टार मेघा ठाकुर के निधन के बारे में उनके माता-पिता ने जानकारी दी. वह महज 21 वर्ष की थीं. मेघा के टिकटॉक पर 930k से अधिक फॉलोअर्स थे. ठाकुर को बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था. वह अक्सर अपने डांस के वीडियो भी शेयर करती रहती थीं. उनकी मौत का कारण सामने नहीं आया है.

उनके प्रोफाइल से एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उनके माता-पिता ने शेयर किया कि 24 नवंबर को मेधा की अचानक मौत हो गई. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "भारी मन से हम यह बता रहे हैं कि हमारे जीवन का प्रकाश, हमारी दयालु, देखभाल करने वाली और खूबसूरत बेटी मेघा ठाकुर का अचानक और अप्रत्याशित रूप से 24 नवंबर, 2022 को तड़के निधन हो गया."

इमोशनल पोस्ट में मेघा के माता-पिता ने उन्हें एक आत्मविश्वासी और हमेशा आजाद रहने वाली युवती बताया. पोस्ट में आगे लिखा है.. उसे (मेघा ठाकुर) बहुत याद किया जाएगा. वह अपने फैंस से प्यार करती थी और चाहती थी कि लोग उसके निधन के बारे में जानें. इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मेघा ठाकुर को उनके तमाम फैंस ने श्रद्धांजलि दी है.

just found out megha thakur passed (meghaminnd on ig) and this honestly broke my heart bc she’s helped me so much with my body dysmorphia and feeling confident in my own skin and i just she had her whole life ahead of her and she had so much love to share (@chouxpastry) November 29, 2022