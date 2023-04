ये हैं दुनिया के सबसे महंगे स्कूल, फीस इतनी ज्यादा की उम्र भर की कमाई भी पड़ जाए कम

Most Expensive Schools In The World: शिक्षा एक मानव अधिकार और एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है. संयु्क्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार शामिल है. यह घोषणा मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग करती है. 1989 में अंगीकार किए गए बाल अधिकारों पर कन्वेंशन यह निर्धारित करता है कि देश उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाएंगे. हालांकि सच्चाई इससे काफी अलग है. भारत समेत कई देशों में शिक्षा लगातार निजी हाथों में जा रही हैं और महंगी होती जा रही है. प्राइवेट स्कूल न सिर्फ फीस बल्कि और कई तरह चार्ज पैरेंट्स से वसूल करते हैं.

ऐसे कई स्कूल हम अपने आस-पास ही देख सकते हैं जिनमें आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने का सोच भी नहीं सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे स्कूलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी फीस सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. इनमें आम इंसान तो क्या बड़े बड़े अमीर भी अपने बच्चों को पढाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं. एग्लॉन कॉलेज

ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉन सी कार्लेट ने 1949 में इस स्कूल की स्थापना की थी. इस स्कूल में 65 देशों के 422 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. यहां अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1.20 लाख डॉलर यानी 98 लाख रुपये सालाना चुकाने होंगे. स्विट्ज़रलैंड का इंस्टीट्यूट ले रोज़ी (Le Rosey School)

दुनिया के सबसे महंगे स्कूलों इस स्कूलों की गणना की जाती है. इस स्कूल की फीस में आप भारत में एक शानदार घर खरीद सकते हैं. इस स्कूल की स्थापना साल 1880 में पॉल एमिल कर्नल ने की थी. इस स्कूल की सालाना फीस CHF (स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल करेंसी) 125,000 यानी तकरीब 1 करोड़ 12 लाख रुपये से ज्यादा है. कॉलेज एल्पिन ब्‍यू सोलेल (College Alpin Beau Soleil)

स्विट्ज़रलैंड का एक और महंगा स्कूल. इस बोर्डिंग स्कूल की स्थापना 1910 में हुई थी. इसकी सालाना फीस 1.60 लाख डॉलर यानी 1.30 करोड़ रुपए है. यहां सिर्फ 11 से 18 की उम्र के 250 बच्चों का एडमिशन होता है. इस स्कूल में एक साल की यूनिफॉर्म 5 लाख रुपए में मिलती है. सेंट जॉर्ज इंटरनेशनल स्कूल (St George's International School)

यह स्विट्ज़रलैंड के मोंट्रेक्स में स्थित है. इसकी स्थापना 1927 में हुई थी. यहां 60 से ज़्यादा देशों के 400 स्टूडेंट पढ़ते हैं. इस स्कूल की एक साल की फीस 96 लाख रुपए है. इसके अलावा एडमिशन फीस अलग से ली जाती है. लेयसिन अमेरिकन स्कूल (Leysin American School)

इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के बैंक खाते में 8 लाख रुपए जमा होना अनिवार्य होता है. यहां की सालाना फीस 95 लाख रुपये है.लगभग 340 छात्र स्कूल में पढ़ते हैं और अंग्रेजी शिक्षा की भाषा है. LAS लेयसिन, वाउद, स्विट्जरलैंड के अल्पाइन रिसॉर्ट गांव में स्थित है.