Nepal के पीएम KP Sharma Oli को नहीं है चीन के टीके पर भरोसा, लगवाई भारतीय Corona Vaccine

काठमांडू: नेपाल (Nepal) के पीएम केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) बेशक चीन को अपने देश का भरोसेमंद दोस्त करार देते हों और उसकी शान में कशीदें पढ़ते हों. लेकिन चीन की कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) पर वे भी भरोसा नहीं करते हैं.

नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) और उनकी पत्नी राधिका शाक्य ने रविवार की सुबह त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में जाकर ‘कोविशील्ड’ (Covishield) का टीका लगवाया. इस कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर विकसित किया है. भारत का सीरम इंस्टीट्यूट इस कोरोना टीके का उत्पादन कर रहा है.

I thank Prime Minister Shri @narendramodi ji as well as the Government and people of India for the generous grant of one million doses of COVID vaccine to Nepal at this critical time when India is rolling out vaccination for it's own people. pic.twitter.com/uO7qQpLiSx

— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) January 21, 2021