Nobel Prize 2022: साहित्य के नोबेल प्राइज-2022 का ऐलान, फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स को मिला अवॉर्ड

Nobel Prize in Literature: साहित्य के नोबेल प्राइज-2022 का ऐलान हो गया है. फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स को इस अवॉर्ड से नवाजा गया है. नोबेल कमेटी के अनुसार, फ्रांस की लेखिका को उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर, सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल के लिए चुना गया.

स्वीडिश अकादमी के स्थायी सचिव मेट्स माल्म ने स्वीडन के स्टाकहोम में गुरुवार को विजेता की घोषणा की. निएंडरथल डीएनए के रहस्यों को उजागर करने वाले वैज्ञानिक को सम्मानित करने वाले चिकित्सा पुरस्कार के साथ सोमवार को नोबेल पुरस्कार की घोषणाओं का सप्ताह शुरू हो गया.

Nobel Prize in Literature awarded to French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/9pQq1sinzt

