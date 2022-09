Nostradamus Predictions: मंगल ग्रह पर कब पहुंचेगा इंसान? नास्त्रेदमस ने 500 साल पहले कर दी थी भविष्यवाणी

Nostradamus Predictions for Human mission to Mars: फ्रांस के भविष्‍यवक्‍ता नॉस्‍त्रेदमस की भविष्‍यवाणियां काफी मशहूर हैं और अब तक उनकी कई भविष्यवाणियां (Nostradamus Predictions) सच साबित हो चुकी हैं. साल 1566 में अपनी मौतसे पहले नॉस्‍त्रेदमस ने 6338 भविष्यवाणियों को लिखा था, जिसमें उन्होंने दुनिया खत्म होने से लेकर मंगल ग्रह (Human on Mars) पर इंसान के पहुंचने को लेकर बताया था.

2023 को लेकर नास्त्रेदमक की भविष्यवाणी

नास्त्रेदमस ने हर साल के लिए अलग-अलग भविष्यवाणी (Nostradamus Predictions) की है. इसी तरह साल 2023 के लिए नॉस्‍त्रेदमस ने कई खतरनाक भविष्यवाणियां की हैं. बता दें कि नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को जर्मनी में हुआ था और उनकी मृत्यु 2 जुलाई 1566 को हुई थी. उन्होंने हिटलर के शासन, द्वितीय विश्व युद्ध, 9/11 आतंकी हमला और फ्रांस क्रांति को लेकर भविष्यवाणियां की थी, जो सच साबित हुई हैं.

मंगल ग्रह पर कब तक पहुंचेगा इंसान

नास्त्रेदमस (Nostradamus) ने मंगल ग्रह को लेकर भी भविष्यवाणी की थी और बताया था कि इस लाल ग्रह पर पर इंसान कब कदम रखेगा. नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के अनुसार, इंसानों को मंगल पर पहुंचाने से जुड़े मिशन में साल 2023 में एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है. बता दें कि स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी बसाने की बात कह चुके हैं और वह 2029 तक मंगल पर इंसानों को भेजना चाहते हैं. नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार, हो सकता है कि साल 2023 में मंगल ग्रह से जुड़े किसी मिशन का ऐलान एलन मस्क कर सकते हैं.

तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्यवाणी

नास्त्रेदमस (Nostradamus) ने अपनी भविष्यवाणी में साल 2023 में महान युद्ध का जिक्र किया था. उन्होंने लिखा, 'सात महीने महान युद्ध, बुरे कामों से मरे लोग.' कई लोग इसे तीसरे विश्वयुद्ध की भविष्यवाणी मानते हैं. कुछ लोगों का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध 2023 तक तीसरे विश्वयुद्ध में बदल सकता है.

