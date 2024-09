PM Modi US Visit: अमेरिका में PM मोदी का पावर शो, मंच से किसे बताया सबसे ताकतवर ब्रैंड एम्बेस्डर?

PM Modi New York Speech: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को न्यूयॉर्क के नासाउ कोलिजियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया. लॉन्ग आइलैंड के कोलिजियम में उनके आने से पहले कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. पीएम मोदी को सुनने के लिए न्यूयॉर्क में हजारों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे थे. अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीय हमेशा से देश के सबसे मजबूत ब्रांड एंबेसडर रहे हैं.

AI का मतलब 'अमेरिकन इंडियंस'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए AI के दो नए अर्थ बताए. पीएम मोदी ने कहा, "मेरे लिए, AI का मतलब 'अमेरिकन इंडियंस' है. यही भावना भारत-अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है." पीएम मोदी ने कहा कि AI का एक और मतलब 'ऐस्पिरेशनल इंडिया' है. उन्होंने कहा, "हर महत्वाकांक्षा नई उपलब्धियों को जन्म देती है, और हर उपलब्धि एक नई महत्वाकांक्षा का माध्यम बनती है. पिछले एक दशक में, भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है. अब हर भारतीय चाहता है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने."

"नमस्ते" अब अंतरराष्ट्रीय हो गया है

भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए 'मोदी, मोदी' के नारे लगाए. उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत "भारत माता की जय" से की और कहा कि "नमस्ते" अब अंतरराष्ट्रीय हो गया है. "नमस्ते अब स्थानीय से वैश्विक हो गया है." उन्होंने कहा, "आपने भारत को अमेरिका और अमेरिका को भारत से जोड़ा है. आपकी कौशल, प्रतिभा और प्रतिबद्धता की कोई सीमा नहीं है. भले ही आप विदेश में रहें, लेकिन कोई समुद्र इतना गहरा नहीं है जो आपको भारत से दूर कर सके."

आप हमेशा से मेरे लिए भारत के सबसे मजबूत ‘ब्रैंड एंबेसेडर’

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, कोई कन्नड़ तो कोई पंजाबी और कोई गुजराती या मराठी बोलता है, भाषा अनेक हैं लेकिन भाव एक है और वो भाव है - भारतीयता. दुनिया के साथ जुड़ने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है. यही मूल्य हमें सहज रूप से विश्व-बंधु बनाते हैं.’’ उन्होंने प्रवासी भारतीयों की सराहना करते हुये कहा, ‘‘मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को, भारतीय समुदाय के सामर्थ्य को समझता रहा हूं. आप हमेशा से मेरे लिए भारत के सबसे मजबूत ‘ब्रैंड एंबेसेडर’ रहे हैं इसलिए मैं आपको ‘राष्ट्र दूत’ कहता हूं.’’

यह हमारे खून और संस्कृति में है..

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम विविधता को समझते हैं, यह हमारे खून और संस्कृति में है. आपने भारत को अमेरिका से और अमेरिका को भारत से जोड़ा है. आपका कौशल, प्रतिभा और प्रतिबद्धता बेजोड़ है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने मुझे अपने आवास पर आमंत्रित किया, यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान की बात है.’’ मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका लोकतंत्र के उत्सव में एक साथ हैं. इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी के न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड स्थित नासाउ कोलिजियम में पहुंचने से पहले कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं. मोदी शनिवार को क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए डेलवेयर के विलमिंगटन में थे.

न्यूयॉर्क पहुंचते पीएम मोदी ने किया पोस्ट

After programmes in Delaware, landed in New York. Eager to be among the diaspora at the community programme in the city and to take part in other programmes. pic.twitter.com/6Q48tyW4hV

— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2024