India Pakistan News: नवाज ने PM बनने की दी बधाई तो मोदी का मिला ऐसा जवाब, जो शरीफ ने सपने में नहीं सोचा होगा

PM Modi reply to Nawaz Sharif Congratulatory: पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार पदभार संभालने पर देर से ही सही लेकिन अब पाकिस्तान से भी उन्हें बधाई मिल रही है. पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बधाई भेजी. इसके बाद आज उनके बड़े भाई और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने भी उन्हें अपने एक्स हैंडल पर बधाई दी. इस संदेश में उन्होंने शांति का पैगाम देते हुए मिलकर काम करने की सलाह दी. रियासी अटैक के बाद आई इस सलाह पर पीएम मोदी भी पलटवार करने से नहीं चूके. उन्होंने विनम्रता के साथ नवाज शरीफ की बधाई पर धन्यवाद दिया. साथ ही समझा दिया कि भारत अब क्या करने वाला है.

'दक्षिण एशिया के दो अरब लोगों का भविष्य संवारें'

नवाज शरीफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने पर मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई. हालिया चुनावों में आपकी पार्टी की सफलता आपके नेतृत्व में लोगों के भरोसे को दर्शाती है.’ उन्होंने कहा, ‘आइए हम नफरत को आशा से बदलें और इस अवसर का लाभ उठाते हुए दक्षिण एशिया के दो अरब लोगों का भविष्य संवारें.’

नवाज के नहले पर मोदी ने मारा दहला

इस पर पीएम मोदी ने भी रिप्लाई कर उन्हें धन्यवाद दिया. मोदी ने कहा, 'आपकी शुभकामनाओं की मैं सराहना करता हूं. भारत के लोग हमेसा से शांति, सुरक्षा और प्रोग्रेसिव आइडिया के साक्षी रहे हैं. उन्होंने संकेतों में नवाज शरीफ को कहा कि हमारे लोगों की सुरक्षा और उनकी बेहतरी हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है.' पीएम मोदी के इस मैसेज को रियासी अटैक के बाद पाकिस्तान को कड़ा मैसेज माना जा रहा है कि भारत उसके आतंकवाद को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा.

Appreciate your message @NawazSharifMNS. The people of India have always stood for peace, security and progressive ideas. Advancing the well-being and security of our people shall always remain our priority. https://t.co/PKK47YKAog

— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2024