Pakistani Minister Fawad Chaudhry: भारत में अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता कितनी ताकतवर और प्रभावी है कि पाकिस्‍तान भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया है. पाकिस्‍तानी नेता फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X पर पोस्‍ट करके इसकी तारीफ की है. उन्‍होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा संसद में ले जाए गए फिलिस्‍तीन लिखे हुए बैग की जमकर तारीफ की. दरअसल, प्रियंका गांधी सोमवार को एक खास बैग लेकर संसद पहुंची थीं, जिसमें फिलिस्तीन लिखा हुआ था. उनके इस कदम की पाकिस्‍तान में खूब तारीफ हो रही है.

कोई पाकिस्‍तानी संसद सदस्‍य नहीं कर सका साहस

फवाद चौधरी ने अपनी पोस्‍ट में लिखा है, ''जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? बौनों के बीच प्रियंका गांधी तनकर खड़ी हैं, यह शर्म की बात है कि आज तक किसी पाकिस्तानी संसद सदस्य ने ऐसा साहस नहीं दिखाया है.''

What else could we expect from a granddaughter of a towering freedom fighter like Jawaharlal Nehru? Priyanka Gandhi has stood tall amidst pigmies, such shame that to date, no Pakistani member of Parliament has demonstrated such courage.#ThankYou pic.twitter.com/vV3jfOXLQq

