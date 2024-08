Arshad Nadeem with terrorist: अरशद नदीम... जिसके हाथों तुम्हारा सम्मान हो रहा, वे हिंदुस्तानियों के खून से सने हैं!

Arshad Nadeem shocking Video: पाकिस्तान बीते 5 दिनों से एक अच्छी खबर के चलते सुर्खियों में था. पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम ने ओलंपिक में सबसे दूर भाला फेंक हिंदुस्तान का भी दिल जीत लिया था. भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की मां ने तो गोल्ड जीतने पर अरशद को अपने बेटे जैसा तक बता दिया. लेकिन शायद अरशद उस लायक नहीं... पाकिस्तान ने अपना रंग दिखा ही दिया. अरशद नदीम की एक फोटो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है जो हिन्दुस्तान के जख्मों पर नमक कुरेदने जैसा है.

क्या है इस फोटो में जो सबको चुभ रहा

दरअसल इस फोटो में अरशद नदीम लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैरिस डार के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं. ओलंपिक में कीर्तिमान रचने के बाद से अरशद का पाकिस्तान में इस्तकबाल हो रहा है. लेकिन जीत की इस खुमारी में अरशद ये भूल बैठे कि जिनके हाथों उनका सम्मान कराया जा रहा है, वे हाथ हिंदुस्तानियों के खून से सने हुए हैं.

कौन है आतंकी हैरिस डार

मोहम्मद हैरिस डार मिल्ली मुस्लिम लीग (MML) के संयुक्त सचिव के रूप में काम करता है. ये MML लश्कर आतंकवादी हाफिज सईद द्वारा स्थापित एक सियासी दल है. मिल्ली मुस्लिम लीग लश्कर-ए-तैयबा का ही एक तरह से मुखौटा है. हैरिस डार लश्कर के लिए काम करता रहा है. डार कई बार भारत विरोधी बयान भी दे चुका है. कश्मीर की तुलना वो अफगानिस्तान तक से कर चुका है.

Pakistani Olympics Gold medalist athlete Arshad Nadeem is linked to the UN-designated terrorist group Lashkar-e-Taiba (LeT) through its finance chief, Harris Dhar.

This video is recent, taken right after Nadeem returned from the Paris Olympics… pic.twitter.com/JQTK52lqba

