SCO Summit 2022: भारत में 70 हजार स्टार्टअप, 100 यूनिकॉर्न; PM मोदी ने एससीओ में रखा भारत का विकास मॉडल

PM Modi In SCO Summit: उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) के समरकंद (Samarkand) में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन (SCO Summit 2022) को आज (शुक्रवार को) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने संबोधित किया. पीएम मोदी ने इस दौरान खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठाया. पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ देशों को Millets उगाना चाहिए. ये एक ऐसा सुपरफूड है जो दुनिया पर छाए खाद्य संकट को दूर कर सकता है. पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया COVID-19 महामारी पर काबू पा रही है. कोविड और यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कई व्यवधान उत्पन्न हुए. हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना चाहते हैं.

मेडिकल टूरिज्म का हब बन रहा भारत

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन से विश्वास का माहौल बनेगा. हम आपसी सहयोग बनाना चाहते हैं. भारत मेडिकल टूरिज्म का हब बन रहा है. भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश है. कोरोना के चलते सप्लाई चैन पर असर पड़ा. हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं. भारत में तकनीक पर पूरा जोर है.

The world is overcoming the COVID-19 pandemic. Several disruptions occurred in the global supply chain because of the COVID and Ukraine crisis. We want to transform India into a manufacturing hub: PM Narendra Modi at the SCO Summit in Uzbekistan's Samarkand pic.twitter.com/pQN1nkOzHV

