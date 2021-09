‘गंभीर’ मीटिंग में PM Modi ने किया Biden के रिश्तेदारों का जिक्र और गूंज उठे ठहाके

वॉशिंगटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) के बीच यूं तो काफी गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ देर के लिए माहौल हंसी-ठहाकों से गूंज उठा. मीटिंग की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि बाइडेन अपनी हंसी नहीं रोक सके. दरअसल, औपचारिक अभिवादन के बाद जब दोनों नेता बात करने बैठे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बाइडेन सरनेम की बात शुरू कर दी.

पीएम मोदी (PM Modi) ने यूएस प्रेसिडेंट कहा, ‘आपने भारत में बाइडेन सरनेम का जिक्र किया था. मैंने इससे जुड़े काफी कागजात ढूंढने की कोशिश की है. मैं इनमें से काफी कागजात अपने साथ भी लाया हूं. शायद आप इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं’. यह बात सुनते ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हंसना शुरू कर दिया. इस दौरान, उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस के भारत कनेक्शन पर भी चर्चा हुई.

#WATCH | Washington DC: PM Narendra Modi tells US President Joe Biden, "You mentioned about people in India with 'Biden' surname. You had discussed the same with me. I hunted for some documents. I have brought them with me. Maybe these will help you out." pic.twitter.com/5JMAPInCmp

— ANI (@ANI) September 24, 2021