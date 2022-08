Vladimir Putin का रूसी महिलाओं को ऑफर, 10 बच्चे पैदा करो और 13 लाख रुपये इनाम पाओ

Putin Offers Money to Women to have 10 Kids: पूरी दुनिया में आजकल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक अनोखे फैसले की हर जगह चर्चा है. उन्ंहोने रूस की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वहां के लोगों को एक लुभावना ऑफर दिया है, जिसके तहत 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को 13 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

दरअसल रूस की जनसंख्या कम हो रही है.इससे देश के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन बेहद परेशान हैं. उन्होंने इस संकट से निकलने के लिए देश की महिलाओं को 10 बच्चे पैदा करने के लिए कह दिया है. ऐसा करने पर महिलाओं को 1 अरब रुबल ( रूस की करेंसी ) दी जाएगी .

10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को ‘मदर हीरोइन’ नाम का अवॉर्ड भी दिया जाएगा. यह अवॉर्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी महिलाओं को दिया जाता था. उस समय भी रूस की जनसंख्या तेजी से घट रही थी लेकिन रूस ने 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद से ये अवॉर्ड देना बंद कर दिया था.

कब मिलेंगे पैसे ?

दरअसल पुतिन ने इसी बीते 15 अगस्त को एक फरमान जारी किया था, जिसके मुताबिक, महिलाओं को एक साथ ही पूरी रकम दे दी जाएगी. ये रकम 10वें बच्चे के एक साल का हो जाने पर मां के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी. मां किसी हमले में अगर अपना बच्चा खो भी देती है या किसी कारण बच्चे की मौत हो जाती है , तब भी मां को पूरे 1 अरब रूबल दिए जाएंगे.

पुतिन के फैसले की हो रही निंदा

हमारी टीम नें मास्कों में रूसी राजनीति और वहां के सुरक्षा मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक डॉ जेनी मैथर्स से पुतिन के इस फैसले को लेकर बातचीत की. उनके मुताबिक पुतिन का ये फैसला वास्तव में काफी हताशा वाला कदम है. डॉ जेनी ने ये भी कहा कि रूस की जनसंख्या में गिरावट जरूर आई है और इसको लेकर 1990 के दशक के बाद से ही इस बात की कोशिश की जी रही है कि जनसंख्या को बढाया जाए…. रूस-यूक्रेन जंग के बाद से हालात और मुश्किल हो गए हैं जिसमें कई रूसी सैनिकों की जान चली गई है. कोरोना वायरस ने भी लोगों की जान ली है. ये भले ही महिलाओं को बड़े परिवार रखने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास हो लेकिन, सिर्फ क्या इतने पैसों से 10 बच्चों की परवरिश कैसे की जा सकती है.

बहरहाल पुतिन के इस फैसले को लेकर जनता क्या रूख अपनाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन पूरे रूस में उनके इस फैसले को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है.

