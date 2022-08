Rat Driving Car: अब चूहे भी चला सकते हैं 'कार'! इस यूनिवर्सिटी में दी जा रही है खास ट्रेनिंग

Rat Driving Car Skills: चूहे आमतौर पर आपको हर जगह दिख जाते होंगे. शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें चूहों की पहुंच न हो. चूहों को लेकर अभी तक आपके मन में यही सोच रहती है कि ये सिर्फ आपके घर में सामानों को कुतर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. चूहे अब ऐसा काम भी करने लगे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. दरअसल, चूहे अब कार भी चला सकते हैं. अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड में जिन चूहों का अध्ययन किया जा रहा है, वे कार चला सकते हैं.

इस तरह की हैं कार

रिपोर्ट के मुताबिक, चूहे जो 'कारें' चला रहे हैं, वे खाली प्लास्टिक के बक्सों से बनी हैं, लेकिन चूहों में वाहन चलाने का स्किल डेवेलप करना अपने आप में एक उपलब्धि है. रिचमंड विश्वविद्यालय में केली लैम्बर्ट इन छोटी कारों को बनाते हैं. कारें पारदर्शी प्लास्टिक के बक्से से बनी होती हैं और इनमें एल्यूमीनियम फर्श होते हैं. कार के अंदर तीन तांबे की छड़ें हैं जिन्हें चूहे छू सकते हैं. जब भी चूहा एक बार को छूता है, तो वह एक सर्किट पूरा करता है और कार चलती है. बाईं ओर का बार कार को बाईं ओर ले जाता है, जबकि दाईं ओर का बार कार को दाईं ओर ले जाता है.

VIDEO: Dr. Kelly Lambert's research lab at the University of Richmond, in the US state of Virginia, trains rats to drive small cars, exploring the potential benefits to the brain in the process. pic.twitter.com/7G1JqVfTDI

— AFP News Agency (@AFP) August 21, 2022