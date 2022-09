Queen Elizabeth death: महारानी के निधन के बाद उनके शाही कुत्तों का क्या होगा? एलिजाबेथ को बचपन से था लगाव

What will happen to Queen's Corgis: ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा. देश में आधी सदी से ज्यादा वक्त बाद पहली बार किसी का राजकीय अंतिम संस्कार होगा. इससे पहले 1965 में पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया था. ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राजगद्दी पर रहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड में उनके बाल्मोराल कैसल स्थित आवास पर निधन हो गया. लेकिन अब एक सवाल और उठ रहा है कि महारानी के निधन के बाद उनके चार पालतू कुत्तों का क्या होगा?

महारानी के पास थे 4 शाही कुत्ते

मीडिया में आईं रिपोर्ट के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के चार पालतू कुत्ते हैं, जिनमें से तीन के नाम म्यूइक, सैंडी, कैंडी हैं. राजकुमार एंड्रयू ने महारानी के पति फिलिप के 100वें जन्मदिवस के मौके पर उन्हें कॉकर स्पैनियल नस्ल का कुत्ता तोहफे में दिया था. महारानी के निधन के बाद उनके पालतू कुत्तों को किसके पास रखा जाएगा, इसे लेकर जारी असमंजस के बीच पत्रकार विक्टोरिया अरबिटर ने ‘इंडिपेंडेंट’ अखबार से कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इन पालतू कुत्तों के रहने के इंतजाम को लेकर जरूर कोई प्लान बनाया गया होगा.

अरबिटर ने कहा कि शाही परिवार हमेशा से कुत्तों को पसंद करता रहा है. बेशक, इनकी मालिकन का इनके साथ गहरा लगाव रहा था. महारानी के सभी बच्चे इन पालतू कुत्तों को प्यार के साथ स्वीकार करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर परिवार का कोई सदस्य इन कुत्तों को नहीं रखता है तो किसी भरोसेमंद स्टाफ को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. अपने शासनकाल के सात दशकों के दौरान महारानी के पास 30 से अधिक कॉर्गिस डॉग थे. कॉर्गिस के लिए उनका प्यार 7 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था और साल 1947 में अपने हनीमून के लिए शाही बग्गी में भी एक कुत्ते को लेकर गई थीं. इसी वजह से राजकुमारी डायना ने एक बार महारानी के कुत्तों को 'चलती कालीन' कहा था, क्योंकि वह हर जगह उनके साथ होते थे.

चार्ल्स ने संभाली जिम्मेदारी

उधर, महामारी के निधन के बाद राजगद्दी संभालने रहे चार्ल्स तृतीय स्कॉटलैंड से लंदन पहुंचे और एक आधिकारिक बेंटले कार में उन्हें शाही निवास ले जाया गया. कार के राजमहल के गेट पर पहुंचते ही भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया. वह लोगों का अभिवादन करने के लिए कार से बाहर निकले. उन्होंने फूलों के उस बड़े से ढेर को भी देखा जो लोगों ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में वहां रखे थे.महारानी के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं.

