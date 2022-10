PoK: रूस के इस कदम से पाकिस्तान-चीन को लगी मिर्ची, पीओके-अक्साई चिन को लेकर दिया झटका

Russia reflects PoK and Aksai Chin as Part of India: भारत के दोस्त रूस ने पाकिस्तान और चीन (Pakistan and China) को झटका दिया है. रूस ने एक नक्शे में पूरे पीओके (PoK) को भारत का हिस्सा दिखाया है. सिर्फ इतना ही नहीं अक्‍साई चिन (Aksai Chin) जो चीन के कब्‍जे में है, रूस ने उसे भी भारत का अंग दिखाया है. बता दें कि इससे पहले रूस हमेशा पीओके पर बयान देने से बचता आया है और कई बार जम्मू-कश्मीर को भारत का आंतरिक मसला करार दे चुका है.

रूस सरकार ने जारी किया नक्शा

रूसी सरकार द्वारा जारी किए गए एससीओ सदस्य देशों (SCO Countries) के नक्शे में जम्मू-कश्मीर, लद्धाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया गया है. पाकिस्तान और चीन (Pakistan and China) के एससीओ के सदस्य देश होने के बावजूद रूस ने यह कदम उठाया है. इससे पाकिस्तान और चीन को मिर्ची लगना तय है.

रूस के इस कदम से भारत का पक्ष होगा मजबूत

रूस द्वारा जारी इस नक्शे की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के भीतर जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष मजबूत होगा. इसको लेकर भारत के सरकारी सूत्रों ने कहा है कि एससीओ के संस्थापक सदस्यों में होने के नाते रूस ने नक्शे का सही ढंग से चित्रण कर रिकॉर्ड स्थापित किया है.

चीन ने भारतीय इलाकों को बताया था अपना

हाल ही में चीन ने भी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के लिए एक नक्शा जारी किया था और भारत के कुछ इलाकों को अपना बताया था. चीन (China) ने नक्शे के जरिए विस्तारवाद की नीति को दिखाया था, लेकिन रूस के इस कदम से चीन को बड़ा झटका लगा है.

अमेरिकी राजदूत ने पीओके को बताया था आजाद कश्मीर

हाल ही में अमेरिकी राजूदत ने पीओके की यात्रा के दौरान विवादित ट्वीट किया था और इस इलाके को 'आजाद कश्मीर' कहा था. पाकिस्‍तान में तैनात अमेरिकी राजदूत डेविड ब्‍लोम द्वारा पाकिस्‍तान अधिकृत कश्‍मीर (POK) को आजाद कश्‍मीर करार दिए जाने के बाद अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन रूस ने अमेरिका को करारा झटका दिया है.

