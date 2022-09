Russia-Ukraine War: इस देश ने पुतिन को दिया खुला समर्थन, दुनिया को दी धमकी

Muhoozi Kainerugaba Rubereza: रूस यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस बीच युगांडा के एक सैन्‍य कमांडर ने रूस का खुला समर्थन कर दिया है. ये सैन्‍य ऑफिसर भी कोई साधारण नहीं है क्‍योंकि इस शख्‍स का रिश्‍ता युगांडा के राष्ट्रपति से है. सैन्‍य कमांडर मुहूजी केनेरुगाबा ने कहा है कि रूस ने कोई गलती नहीं की है, ऐसे में उसे किसी भी देश से डरने की जरूरत नहीं है. उन्‍होंने कहा है कि रूस पर हमला यानी अफ्रीका पर हमला माना जाएगा. आइए जानते हैं क्‍या है पूरा मामला.

ट्वीट कर दिया बड़ा बयान

सैन्‍य कमांडर केनेरुगाबा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रेजिडेंट पुतिन को परमाणु युद्ध की धमकी देने की जरूरत नहीं है. हम उन्हें सुनते हैं. रूस पर हमला यानी अफ्रीका पर हमला है! जुलाई में सर्गेई लावरोव अफ्रीका दौरे पर आए थे, उस दौरान, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने रूस के विदेश मंत्री को आश्वासन दिया था कि अगर रूस गलतियां करता है तो हम उन्हें बताते हैं. लेकिन, जब उन्होंने कोई गलती ही नहीं की है तो हम उनके खिलाफ नहीं हो सकते.

युगांडा के राष्ट्रपति के बेटे हैं केनेरुगाबा

President Putin does not have to threaten nuclear war. We hear him. An attack on Russia is an attack on Africa! pic.twitter.com/r2Xpe56V5Q

— Muhoozi Kainerugaba 'Rubereza' (@mkainerugaba) September 24, 2022