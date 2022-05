Russia Doomsday Plane: रूस ने मॉस्को के ऊपर उड़ाया दुनिया का सबके खतरनाक प्लेन, दुनिया को दी चेतावनी

Russia National Victory Day 2022: यूक्रेन को अपने खतरनाक हथियारों से बर्बाद कर देने वाला रूस अब पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी देने जा रहा है. वह 9 मई को होने वाली अपनी सालाना विक्ट्री डे परेड में दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेन को उतार रहा है.