San Antonio: सैन एंटोनियो के ट्रक में आखिर कहां से आए 53 लोगों के शव? घटना से पूरी दुनिया हैरान

San Antonio migrant deaths: अमेरिका के सैन एंटोनियो में 53 प्रवासियों के शव मिलने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है. टेक्सास में शाम के समय एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में दर्जनों प्रवासियों की लाश एक ट्रक में मिलने के बाद ड्राइवर ने मौके से भागने की कोशिश की. अब तक इस मामले में दो अन्य लोगों के साथ ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है. लेकिन अब भी सवाल यह बना हुआ है कि ट्रक में इतने लोगों के शव एक साथ कैसे मिले.

संयुक्त राष्ट्र ने जताया दुख

इतनी बड़ी तादाद में शव मिलने की घटना हाल के वर्षों में अमेरिका में हुई प्रवासियों की मौत की सबसे गंभीर घटना मानी जा रही है. इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कार्यालय ने बयान जारी कर इतने लोगों की मौत पर शोक जताया है. अमेरिका में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है. साल 2010 में भी 10 प्रवासी एक ट्रक में फंस कर गर्मी से मर गये थे. इससे पहले साल 2003 में 19 प्रवासियों के शव इस शहर के दक्षिण-पूर्व में स्थित एक ट्रक में पाये गये थे.

Yesterday's loss of life in San Antonio is horrifying – my prayers are with those who lost their lives, their loved ones, and those still fighting for their lives.

My Administration will continue to do everything possible to stop criminal smugglers from exploiting migrants.

— President Biden (@POTUS) June 28, 2022