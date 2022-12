Sex Outside Marriage: इंडोनेशिया ही नहीं, इन 9 देशों में भी शादी से पहले संबंध बनाना है गैरकानूनी, पकड़े जाने पर मौत तक की सजा

Sex Outside Marriage Banned in These Countries: इंडोनेशिया की संसद ने नए आपराधिक कानून को मंजूरी दी है. इसके तहत शादी से पहले सेक्स पर बैन लगा दिया गया है. अघर कोई इसका उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उसे 1 साल की जेल की सजा हो सकती है. फिलहाल इस खबर की चर्चा दुनियाभर में हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह का कानून बनाने वाला इंडोनेशिया दुनिया का पहला देश है. दुनिया में पहले से ही ऐसे कई देश हैं जहां इस तरह के कानून का पालन किया जा रहा है और वहां शादी से पहले संबंध बनाने पर इंडोनेशिया से भी ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान है. आइए जानते हैं ऐसे देशों के बारे में जहां इस तरह का कानून बना हुआ है.

1. कतर

कतर (Qatar) में शादी के बिना शारीरिक संबंधों को गलत माना गया है. यहां इस्लाम के ज़ीना कानून के तहत शादी से पहले संबंध पर पूरी तरह पाबंदी है. अगर कोई इस नियम को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसे 1 साल जेल की सजा हो सकती है. अगर ऐसा करने वाला मुस्लिम है तो उसे कोड़े से मारा जाता है. वहीं कोई ऐसा शख्स जो शादीशुदा है और किसी और लड़की से संबंध बनाता पाया जाता है तो उसे पत्थर से मारने की सजा मिलती है. यहां अविवाहित मां को भी जेल की सजा हो सकती है.

2. सऊदी अरब (Saudi Arabia)

इस देश में भी ज़ीना कानून लागू है. इसके मुताबिक, अविवाहित लोग शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं. यहां अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो 4 गवाहों का भी होना आवश्यक है. अगर 4 गवा मिल जाते हैं तो दोषी को कोड़े मारने की प्रथा है.

3. ईरान (Iran)

इस्लामिक देश ईरान अपने कट्टरपंथ की वजह से दुनिया में जाना जाता है. यहां भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी जरूरी है. शादी से पहले संबंध बनाने वालों को कड़ी सजा मिलती है. अगर दो अविवाहित ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें 100-100 कोड़े मारे जाते हैं. इसके अलावा पत्थरों से भी मारा जाता है.

4. अफगानिस्तान (Afghanistan)

अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है. तालिबान शरिया कानून चलाता है. ऐसे में इस इस्लामिक राष्ट्र में भी शादी के बिना संबंध बनाने पर मनाही है. यहां अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे सबसे कड़ी सजा मिलती है. यहां दोषी कपल को तबतक पत्थर मारे जाते हैं जब तक उनकी मौत न हो जाए.

5. पाकिस्तान (Pakistan)

पाकिस्तान भी काफी हद तक इस कानून को मानता है. यहां हुदूद अध्यादेश (Hudood Ordinance) के अनुसार व्यभिचार के आरोपियों को फांसी की सजा दी जा सकती है, हालांकि, अभी तक सिर्फ जेल की सजा ही दी गई है. वहीं अविवाहित अगर सेक्स करते पकड़े गए तो 5 साल तक की सजा दी जाती है.

6. सोमालिया (Somalia)

अफ्रीका के इस देश में इस्लामिक कानून का पालन किया जाता है. ऐसे में यहां शरिया कानून के तहत अविवाहित लोगों का शारीरिक संबंध बनाना प्रतिबंधित है. ऐसा करते पकड़े जाने पर मौत की सजा है. वर्ष 2008 में एक कम उम्र की महिला को व्यभिचार के अपराध में कोर्ट ने पत्थर मारने की सजा सुनाई थी.

7. सुडान (Sudan)

सुडान भी इस्लामिक देश है. यहां भी शरिया कानून लागू है. इसके तहत इस देश में भी लोग शादी से पहले संबंध नहीं बना सकते. साल 2012 में इंतिसार शरीफ अब्दुल्लाह नाम की एक कम उम्र की महिला ने इस कानून का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उसे तब तक पत्थर मारने की सजा सुनाई गई जब तक की मौत न हो जाए.

8. फिलिपीन्स (The Philippines)

फिलिपींन्स यूं तो इस्लामिक देश नहीं है लेकिन यहां की सरकार ने भी शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर रोक लगा रखी है. यहां भी अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है.

9. मिस्र (Egypt)

मिस्र क्योंकि एक इस्लामिक देश है और यहां इस्लामिक कानून ही लागू है, ऐसे में यहां के लोगों को भी शादी से पहले संबंध बनाने की अनुमति नहीं है. ऐसा करना अपराध माना गया है. वर्ष 2017 में दोहा सलाह नाम की टीवी प्रेजेंटर ने टीवी पर शादी से पहले संबंध पर चर्चा की थी, जिसके बाद उसे 3 साल की कौद और 43 हजार रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई थी.

