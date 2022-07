Watch: एससीओ में दिखी भारत की 'चमक', समापन कार्यक्रम में उजबेकिस्तानी बैंड ने इस हिंदी गाने से जीता सबका दिल

India Impact in SCO: रूस, उजबेकिस्तान और उसके आसपास के देशों से भारत के रिश्ते काफी पुराने समय से अच्छे रहे हैं. उन देशों में समय-समय पर भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखती रहती है. वहां भारतीय फिल्में और गाने भी पसंद किए जाते हैं. इन देशों में भारत की कितनी छाप है इसकी बानगी ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के दो दिवसीय विदेश मंत्री सम्मेलन के समापन के दौरान नजर आई. दरअसल, कार्य़क्रम के अंत में उजबेकिस्तान के एक ग्रुप ने मशहूर बॉलीवुड गीत गाकर सभी का दिल जीत लिया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस परफॉर्मेंस का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है.

कार्यक्रम के अंत में भारत की छाप

एस. जयशंकर ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "एससीओ ताशकंद से एक और रिमाइंडर कि आखिर मध्य एशिया हमारा विस्तारित पड़ोस क्यों है." 45 सेकेंड के इस वीडियो में उजबेकिस्तान का एक बैंड 1992 की प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म 'संगम' का टाइटल ट्रैक 'बोल राधा बोल' गाते हुए दिख रहा है. कलाकार पूरा गाना जिस अंदाज में गाते हैं वो हर किसी का दिल जीत लेता है. वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

Another reminder from SCO Tashkent why Central Asia is our extended neighborhood. pic.twitter.com/FrDJEYnUwF

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 30, 2022