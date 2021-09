इस देश में है चमत्कारी Shiv Temple, कभी नहीं बुझती अग्निकुंड की ज्वाला; वैज्ञानिकों के लिए बना पहेली

ढाका: पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश (Bangladesh) में भी हिंदू और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता रहा है. लेकिन इसके बावजूद यहां का प्राचीन शिव मंदिर (Shiv Mandir) लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है. दूर-दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने मंदिर आते हैं. इस प्राचीन मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहां हमेशा ज्वाला जलती रहती है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है.

बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल (Bangladesh Hindu Unity Council) ने मंगलवार को पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का केंद्र बने शिव मंदिर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं. ‘अग्निकुंड महादेव मंदिर’ (Agnikund Mahadev Temple) की जानकारी देते हुए परिषद ने लिखा, 'अग्निकुंड महादेव मंदिर. यह महादेव का प्राचीन मंदिर है, जो चिट्टागांव में स्थित है. इस मंदिर से हमेशा आग की एक ज्वाला निकलती रहती है’.

Agnikund Mahadev Temple. It is an ancient temple of Mahadev located in Chittagong. There is always a flame of the fire coming out of this temple. No archaeologist has yet identified the source of the fire. pic.twitter.com/nLzrUDThSO

