Srilanka Viral Video: श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के बेड पर WWE का मुकाबला, वीडियो देख हो जाएंगे लोटपोट

Srilanka Economic Ciris: श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल मची है. देश की जनता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से इस्तीफे की मांग कर रही है. पीएम विक्रमसिंघे इस्तीफा दे चुके हैं,जबकि राजपक्षे 13 जुलाई को अपना पद छोड़ेंगे. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर इस्तीफे का दबाव तब बढ़ा जब प्रदर्शनकारी उनके आवास में दाखिल हो गए. बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक राजपक्षे इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में डटे रहेंगे.

प्रदर्शनकारी देश के सबसे सुरक्षित इन ठिकानों में जमकर मजे कर रहे हैं. राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास पिकनिक स्पॉट बन गया है. प्रदर्शनकारियों के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे कुकिंग करते, कैरम बोर्ड खेलते दिख रहे हैं. कुछ तो सोफे पर आराम करते भी दिखे.

ये भी वीडियो हुआ वायरल

वहीं, एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के बेड पर WWE करते दिख रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों को बेड पर WWE के रेसलर्स की नकल करते देखा जा सकता है.

This is hilarious...WWE on srilankan prime minister bed.. pic.twitter.com/JT7t287K76

— भाई साहब (@Bhai_saheb) July 10, 2022