Zero Star Hotel: अब फाइव स्टार नहीं जीरो स्टार होटल में लीजिए लाइफ के मजे, मिलेंगी ये खास सुविधाएं

Switzerland zero star hotel with no walls: स्विट्जरलैंड में दुनिया का पहला जीरो स्टार होटल खोला गया है. इस होटल के कमरे में लग्जरी तकिए हैं. आराम की हर सुविधा है, लेकिन कोई दीवार या दरवाजा नहीं है. इस वजह से यह होटल राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. इस होटल को रिकलिन भाईयों फ्रैंक और प्रैट्रिक ने बनाया है.

आराम करने के लिए डबल बेड

इस होटल में डबल बेड और प्यारा बेडसाइड लैंप भी दिया गया है. आराम करने के लिए एक अच्छी जगह है. हालांकि, लोगों का कहना है कि आरामदायक बिस्तर में कुछ घंटों की नींद लेने के लिए सबसे खराब स्थानों में से एक है.

शोरगुल भरा वातावरण

यह होटल स्विट्जरलैंड के सबसे बिजी सड़क के किनारे पर मौजूद है, जिस वजह से यहां पर काफी शोरगुल रहता है. इसके बावजूद रिकलिन भाईयों का कहना है कि मेहमान शोरगुल भरे वातावरण में बिना दीवार और दरवाजे से अपना समय बिताएं और दुनिया के नजारों का आनंद लें.

एक रात का इतना है किराया

हालांकि, इस होटल में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इस होटल में एक रात गुजारने का किराया. 275 पाउंड यानी कि करीब 26,453 रुपये है. फ्रैंक रिकलिन कहते हैं कि नींद का कोई मतलब नहीं है. जो महत्वपूर्ण है वह वर्तमान विश्व की स्थिति को दर्शाता है. उसी बने रहना समाज में तत्काल बदलाव की जरूरत है.

विभिन्न मुद्दों पर कर सकते हैं विचार

होटल में विषम और खुले स्थान के बावजूद मेहमानों को जलवायु परिवर्तन, युद्ध जैसे विषयों पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है. वे अपने आसपास की दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचने के लिए तैयार रहते हैं. पैट्रिक रिकलिन ने कहा कि अब सोने का समय नहीं है, हमें प्रतिक्रिया करनी होगी.सुखद जीवन की तुलना में अधिक सुखद जीवन विरोधी हो सकते हैं.

