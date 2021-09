Talibani बोल: ‘शराब की बोतलें तोड़ेंगे, बच्चों की किताबें फाड़ेंगे तब लौटाएंगे Embassy’

काबुल: तालिबान (Taliban) भले ही अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया हो, लेकिन बंदूक के दम पर कब्जा जमाने की उसकी आदतों में कोई कमी नहीं आई है. तालिबानी लड़ाकों ने काबुल स्थित नॉर्वे के दूतावास (Norwegian Embassy) पर कब्जा कर लिया है. हथियारों से लैस तालिबानी दूतावास में घुसे और सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया. बता दें कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने सरकार के गठन की घोषणा के बाद कहा था कि विदेशी राजनयिकों और दूतावासों को डरने की जरूरत नहीं है. उन्हें अफगानिस्तान में सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाएगा.

तालिबान (Taliban) की इस करतूत के बारे में ईरान में नॉर्वे के राजदूत सिगवाल्ड हाउगे (Ambassador Sigvald Hauge) ने ट्वीट करके जानकारी दी है. उन्होंने तालिबानी लड़ाकों का एक फोटो भी पोस्ट किया है. अपने ट्वीट में राजदूत ने लिखा है, ‘तालिबान ने अब काबुल स्थित नॉर्वे के दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया है. उसका कहना है कि दूतावास बाद में लौटाया जाएगा. इसे पहले वो वाइन की बोतलें और बच्चों की किताबों को नष्ट करेगा’.

Taliban has now taken over the Norwegian Embassy in Kabul. Say they will return it to us later. But first wine bottles are to be smashed and childrens’ books destroyed. Guns apparently less dangerous. Foto: Aftenposten, Norway pic.twitter.com/0zWmJXmQeX

— Ambassador Sigvald Hauge (@NorwayAmbIran) September 8, 2021