'ISKCON भक्तों को पकड़ो, फिर कत्ल करो...', हिफाजत-ए-इस्लाम का ऐलान, बांग्लादेश में हिंदुओं के 'कत्लेआम' का बन रहा प्लान, तसलीमा नसरीन का दावा

Bangladesh Crisis: भारत में रह रहीं मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने चटगांव के एक चरमपंथी समूह की तस्वीर साझा कर दावा किया है कि ये लोग मिलकर इस्कॉन को निशाना बनाने की साजिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'लज्जा' की लेखिका नसरीन ने लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया. इसमें लिखा, चटगांव स्थित समूह हिफाज़त-ए-इस्लाम ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है. आज उनका नारा था: "एक इस्कॉन को पकड़ो, फिर कत्ल करो." हिफाज़त-ए-इस्लाम ने आतंकवाद का आह्वान किया है.

बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने का प्लान

वे इस्कॉन के सदस्यों को मारना चाहते हैं. क्या इस्कॉन एक आतंकवादी संगठन है कि इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? क्या इस्कॉन के सदस्यों ने कभी "हरे कृष्ण, हरे राम" का नारा लगाते हुए किसी की हत्या की है? दूसरी ओर, इस्लामी आतंकवादी लोगों को मारते समय नारे लगाते हैं. इस्कॉन दुनिया भर के कई देशों में मौजूद है, और कहीं भी इसे इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा होता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या में इस्लामवादी और जिहादी हैं जो दूसरे धर्मों के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं.

The Chittagong-based group Hefazat-e-Islam has called for a ban on ISKCON. Today, their slogan was: "Catch one ISKCON, then slaughter." Hefazat-e-Islam has called for terrorism. They want to kill ISKCON members. Is ISKCON a terrorist organization that it should be banned? Have… pic.twitter.com/tDNoLczzzE

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार

वे गैर-मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें उनकी जमीन से भगाने के लिए हर तरह की चाल और हथकंडे अपनाते हैं. हिफाज़त-ए-इस्लाम यहां आतंकवादियों की भूमिका निभा रहा है, जबकि इस्कॉन सताए गए अल्पसंख्यक हैं.

तसलीमा हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती को लेकर काफी मुखर हैं. एक दिन पहले भी उन्होंने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट लिखा था. इसमें उन्होंने वो वजह बताने की कोशिश की थी जिसकी वजह से हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है.

What is the real reason behind the military and police jointly torturing Hindus in Hazari Lane, Chittagong? Is it because a man named Osman Mollah posted something against ISKCON on Facebook, and some Hindus protested at Osman Mollah's shop? Or is it because Hindus had hung their…

