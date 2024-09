धरती से 700 किमी ऊपर अंतरिक्ष में अरबपति ने की स्पेसवॉक, वीडियो देखकर रोमांच से भर उठेंगे

Private Space Walk: अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की स्पेस-टेक कंपनी स्पेसएक्स ने अपना पोलारिस डॉन मिशन 10 सितंबर को लॉन्च किया था. पोलारिस डॉन मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतरिक्ष में गए हैं. आज अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर स्पेसवॉक करते दिखे. मिशन कमांडर जेरेड इसाकमैन और मिशन स्पेशलिस्ट सारा गिलिस ने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर स्पेस वॉक की.जबकि दो और अंतरिक्ष यात्री पोटेट और मेनन केबिन में रहे.

टेक आंत्रप्रेन्योर हैं जेरेड इसाकमैन

जेरेड इसाकमैन एक टेक आंत्रप्रेन्योर हैं. बिजनेसमैन ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर धरती से सैकड़ों मील ऊपर एक साहसिक मिशन को अंजाम दिया. शिफ्ट4 क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग कंपनी के सीईओ और फाउंडर इसाकमैन (41) ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने इस उड़ान में कितना निवेश किया है.

25000 किमी थी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड

SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!

“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k

— Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024