Tesla Cybertruck Explosion: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की लास वेगास स्थित ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर टेस्‍ला साइबरट्रक में विस्‍फोट हो गया है. विस्‍फोट और फिर साइबरट्रक में आग लगने से 1 व्‍यक्ति की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं. इस घटना में एक खास बात यह है कि टेस्‍ला के मालिक एलन मस्‍क अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी हैं और उनके दूसरे कार्यकाल की टीम का हिस्‍सा भी हैं. साथ ही यह टेस्‍ला सायबरट्रक में विस्‍फोट ट्रंप की होटल के ठीक सामने गेट पर हुआ. इससे कई सवाल उठ खड़े हैं.



यह भी पढ़ें: गाड़ी में ISIS का झंडा और अमेरिकी सेना में नौकरी, कौन है 15 लोगों को बेरहमी से रौंदने वाला शम्सुद्दीन जब्बार?

होटल की एंट्री गेट तक पहुंचा साइबरट्रक, फिर विस्‍फोट

लास वेगास मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के शेरिफ केविन मैकमाहिल ने बताया, ''हमें जानकारी मिली है कि एक 2024 साइबरट्रक होटल के सामने प्रवेश द्वार तक आ गया था. हमने देखा कि वाहन से धुआं निकलना शुरू हो गया और फिर ट्रक से एक बड़ा विस्फोट हुआ.'' इससे ईवी के अंदर 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोगों को चोटें आईं हैं लेकिन अब आगे कोई और खतरा नहीं है.

यह भी पढ़ें: भारत के इन पड़ोसी देशों की सेना दुनिया में सबसे कमजोर, मिसाइल तो छोड़ो युद्ध के लिए टैंक तक नहीं

मस्‍क ने कहा- ऐसा पहले कभी नहीं देखा

इस घटना के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, ''हमने अब पुष्टि की है कि विस्फोट बहुत बड़ी आतिशबाजी या किराए के साइबरट्रक में रखे बम के कारण हुआ था और इसका वाहन से कोई संबंध नहीं है. टेस्‍ला की सीनियर टीम इस मामले में जांच कर रही है. जैसे ही हमें सूचना मिलेगी, हम तुरंत जानकारी देंगे. हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है.

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.

All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ

— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025