Papua New Guinea: 7.6 तीव्रता के भूकंप से कांपा यह देश, वायरल वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर

Earthquake In Papua New Guinea: पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea - PNG) में रविवार को आए भीषण भूकंप (Earthquake) में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए. 7.6 तीव्रता का भूकंप केनंटू शहर के पास 90 किलोमीटर की गहराई पर आया. नुकसान की सीमा स्पष्ट नहीं है, सोशल मीडिया (Social Media) पर साझा किए गए एक वीडियो (Video) में भूकंप के दौरान का खौफनाक मंजर दिख रहा है. वीडियो में सड़कों (Roads) में पड़ती बड़ी-बड़ी दरारें, क्षतिग्रस्त कारें और राजमार्गों पर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, लोग इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं.

एएनआई के मुताबिक, भूकंप से भूस्खलन भी हुआ. पीएनजी के कुछ हिस्सों में बिजली की कटौती की भी सूचना मिली थी, भूकंप के केंद्र के पास के काउंटी में शहरों से लेकर पोर्ट मोरेस्बी की राजधानी तक व्यापक रूप से झटके महसूस किए गए थे. इस बीच अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (US Geological Survey) ने सुनामी (Tsunami) की चेतावनी जारी की लेकिन बाद में कहा कि खतरा "अब बीत चुका है".

पीएनजी के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे ने कहा कि भूकंप "भारी" था. उन्होंने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा. पीएम मारपे ने कहा कि राष्ट्रीय और प्रांतीय आपदा एजेंसियों और नेताओं को जान माल के नुकसान का आकलन करने के लिए कहा गया है. वहीं संयुक्त राष्ट्र ने सूचना दी है कि इमरात या मलबा गिरने से लोग घायल हुए हैं और कुछ स्वास्थ्य केंद्रों, घरों, ग्रामीण सड़कों और राजमार्गों को नुकसान पहुंचा है.

"रिंग ऑफ फायर" के साथ स्थित है पीएनजी

पापुआ न्यू गिनी अक्सर भूकंप की चपेट में आ जाता है क्योंकि यह प्रशांत महासागर में "रिंग ऑफ फायर" के साथ स्थित है. 2018 में देश के सुदूर ऊंचे इलाकों में आए शक्तिशाली भूकंप में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई, घर नष्ट हो गए, भूस्खलन हुआ और एक बड़े गैस संयंत्र को नुकसान पहुंचा. एएनआई के अनुसार, 1900 के बाद से न्यू गिनी में लगभग 22 7.5 तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए हैं.

