Afghanistan ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री Shah Mahmood Qureshi को जमकर धोया, खिसियाकर हंसने को हुए मजबूर

काबुल: अफगानिस्तान (Afghanistan) में इस साल सितंबर में अमेरिका और नाटो के सैनिक वापस वापस लौटने वाले हैं. इसे देखते हुए पाकिस्तान (Pakistan) ने अफगानिस्तान में भारत (India) का प्रभाव कम करने के लिए कुटिल चालें चलनी शुरू कर दी हैं.

अफगानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) का इंटरव्यू वायरल हो रहा है. जिसमें वे अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को खतरनाक बताते हुए अपनी कार्रवाईयों को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि इसी इंटरव्यू में वे कई बार भारत, तालिबान और आतंकवाद से जुड़े सवालों पर घिरे तो हंसकर सवालों को टालते भी दिखे.

टोलो न्यूज ने इस इंटरव्यू के कई क्लिप्स ट्विटर पर शेयर किए हैं. लोतफुल्ला नजफिजादा ने पूछा कि क्या आपको अफगानिस्तान में भारत (India) की मौजूदगी परेशान करती है? इस पर कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) ने कहा कि अगर अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो ठीक नहीं है. इस पर रिपोर्टर ने पूछा कि क्या भारत ने ऐसा किया है तो क़ुरैशी कुछ जवाब नहीं दे पाए और मुस्कराकर बात को टालने की कोशिश की.

Pakistani FM Shah Mahmood Qureshi says the Indian presence in Afghanistan is larger than it ought to be as it does not share borders with Afghanistan. Watch the interview on TOLOnews, TOLO TV and https://t.co/fXhOuWrZv9 at 9pm (Kabul time) on Saturday. pic.twitter.com/Mf6GTGZF84

