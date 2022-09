Donald Trump: ट्रंप ने शी जिनपिंग को कहा 'किंग', बताया सबसे निडर और स्मार्ट; फौरन लग गया ये बड़ा आरोप

Donald Trump praised Xi Jinping: अमेरिका (US) के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. सत्ता हो या न हो उन्हें किसी की मुखर आलोचना करने से कोई नहीं रोक सकता. विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला हो या मीडिया (Media) को निशाने पर लेते हुए उसे फेक मीडिया करार देने का तीखा अंदाज, दोनों उन्हें हमेशा चर्चा में बनाए रखते हैं. इसबीच अपने ताजा बयान में जब ट्रंप ने जब चीन (China) के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दुनिया का सबसे निडर, महान लीडर और किंग बताया तो मानो पूरे अमेरिका में सियासी भूचाल आ गया.

शी निर्भीक और महान नेता: ट्रंप

यूं तो ट्रंप के तीखे और अजीबोगरीब बयानों की वजह से दूसरे राजनीतिक दलों के नेता उन्हें विवादित बयान देने वाला नेता बुलाते हैं. ट्रंप के इस बयान की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसे शेयर करके लोगों उनकी आलोचना कर रहे हैं. ऐसे लोगों का कहना है कि यह बयान फासीवादी और लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है.

आप भी देखिए-सुनिए क्या कुछ बोले ट्रंप

Trump praises Xi for ruling the Chinese people with an iron fist.

Seems a kind of semi-fascist sentiment.pic.twitter.com/UhYCsjtNON

— Bill Kristol (@BillKristol) September 4, 2022