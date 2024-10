Ankara Terror Attack: मुंबई अटैक की तरह अंकारा में बरसीं गोलियां, महिला आतंकी को देख तुर्किये ने फौरन लिया बदला

तुर्किये की राजधानी अंकारा में आतंकियों ने कुछ घंटे पहले 2008 मुंबई अटैक की तरह बड़ा हमला किया. एक कार में आए आतंकियों ने सड़क पर गाड़ी खड़ी की और लोगों के करीब आने पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. सीसीटीवी फुटेज में पीठ पर बैग लटकाए एक महिला आतंकी को भी असॉल्ट राइफल चलाते देखा जा सकता है. यह हमला तुर्किये की रक्षा कंपनी पर हुआ है. कुछ ही देर में तुर्किये के जवानों ने एक महिला और एक पुरुष आतंकी को मार गिराया. कुछ ही घंटे में तुर्किये की एयरफोर्स ने कुर्दिश आतंकियों के ठिकानों पर सीमापार एयरस्ट्राइक की.

डिफेंस कंपनी के गेट पर कोहराम

राष्ट्रपति रजब तैय्यब एर्दोआन ने बताया है कि देश की सरकारी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी ‘तूसास’ (TUSAS) के परिसर में आतंकियों ने विस्फोट किए. इसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी. तुर्की मीडिया में बताया गया है कि एक महिला सहित तीन हमलावर एक टैक्सी में कैंपस के गेट पर पहुंचे थे.

Today's terror attacks show us that certain power centers within #Turkey and abroad see the new #Kurdish peace process as a threat to their interests and are trying to derail it. pic.twitter.com/V54yw6YJBG

किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन तुर्किये सरकार इसके लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार मान रही है. PKK को यूरोपीय संघ और अमेरिका भी आतंकी संगठन मानता है. कुर्दिश आतंकवादियों, इस्लामिक स्टेट समूह और वाम चरमपंथियों ने पहले भी तुर्किये में हमले किए हैं.

यह सरकारी कंपनी ‘तूसास’ सैन्य और असैन्य दोनों तरह के प्लेन, ड्रोन और दूसरे रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रणालियों को डिजाइन और निर्माण करती है. खास बात यह है कि यहां बने ड्रोन ने ही तुर्किये को कुर्दिश आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अब शायद उसी कंपनी को टारगेट करने की यह एक बड़ी वजह थी.

#Turkey #Syria #Iraq #PKK #KCK: Right now, the Turkish Air Force is striking PKK terrorist targets in northern Syria and Iraq: PKK targets in northern Syria and Iraq are being hit.

The Ministry of National Defense announced that 32 PKK/KCK targets were destroyed in an air… pic.twitter.com/yFea5xkFOd

— worldnews24u (@worldnews24u) October 23, 2024