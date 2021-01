Twitter ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिशियल अकाउंट 'POTUS' को किया रीसेट, हट गए सारे Followers

वॉशिंगटन डीसी: जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन चुके हैं. इसी के साथ उन्हें राष्ट्रपति के आधिकारिक 'POTUS' नाम से नया ट्विटर हैंडल मिल गया. उनका ट्विटर हैंडल वेरीफाई किया जा चुका है और इस हैंडल से पहले हुए सभी ट्वीट्स को आर्काइव कर दिया गया. 'POTUS' हैंडल को लाइव हुए कुछ ही मिनट हुए हैं, और इसपर मिलियन से अधिक फॉलोवर हो चुके हैं.

अब तक ट्विटर अकाउंट POTUS यानी 'प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट' से किए गए सभी ट्वीट्स को पोटूस45 यानी अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के नाम से संग्रहित (आर्काइव) कर दिया गया है. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकल के अकाउंट को भी 'पोट्स44' के नाम से संग्रहित किया गया था.

इससे पहले 15 जनवरी को जो बाइडेन ने एक ट्वीट किया था. इसमें सूचना दी गई थी कि 20 जनवरी को 12 बजे के बाद ये राष्ट्रपति के तौर पर उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल होगा.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.

— President Biden (@POTUS) January 15, 2021