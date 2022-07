Britain PM Race: पीएम की दौड़ में इस महिला से पिछड़े सुनक, जानें क्या है आंकड़ों का खेल

Who is Britain Next Prime Minister: ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में भारतीय मूल के ब्रिटिश पूर्व मंत्री ऋषि सुनक से 28 वोट की बढ़त बना ली है. डाटा विश्लेषण कंपनी ‘यूगॉव’ के ताजा सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है. कंजरवेटिव पार्टी के सदस्यों ने बोरिस जॉनसन का स्थान लेने की दौड़ में सुनक और ट्रस दोनों को पार्टी के नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा के अंतिम चरण में भेजने के लिए मतदान किया है.

सर्वे में चला पता

यूगॉव सर्वेक्षण के अनुसार, इनमें से एक को अब चार अगस्त से सितंबर की शुरुआत तक चलने वाले मतदान में पार्टी सदस्यों द्वारा अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा. ‘यूगॉव’ एक प्रमुख ब्रिटिश अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट-आधारित बाजार अनुसंधान और डाटा विश्लेषण कंपनी है. इस सप्ताह की शुरुआत के आंकड़ों से पता चला कि 46 वर्षीय ट्रस के 42 वर्षीय पूर्व चांसलर पर करीब 19 अंकों की बढ़त लेने का अनुमान है.

38 फीसदी ने सुनक को चुना

बुधवार और बृहस्पतिवार को कंजरवेटिव पार्टी के 730 सदस्यों के सर्वेक्षण के अनुसार, 62 प्रतिशत सदस्यों ने कहा कि वे ट्रस को वोट देंगे और 38 प्रतिशत ने सुनक को चुना. इनमें वो लोग शामिल नहीं हैं, जिन्होंने कहा कि वे वोट नहीं देंगे या वे नहीं जानते हैं.

24 फीसदी की बढ़त

ट्रस ने 24 प्रतिशत प्वाइंट अंकों की बढ़त हासिल की है, जो दो दिन पहले के 20 प्वाइंट अंकों की बढ़त से अधिक है. ‘स्काई न्यूज’ के अनुसार, ट्रस ने ब्रेक्जिट को वोट देने वाले पुरुषों और महिलाओं के बीच हर आयु वर्ग में सुनक को पछाड़ा है.

संसदीय दल के पसंद हैं सुनक

हालांकि, सुनक संसदीय दल के पसंदीदा रहे हैं. उन्होंने टोरी (कंजरवेटिव पार्टी) सांसदों में ट्रस के 113 के मुकाबले 137 वोट जीते हैं.

