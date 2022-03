बीमार मां के लिए दवा लेने जा रही थी यूक्रेन की बेटी, रूसी टैंक ने कर दिया परिवार समेत खात्मा

कीव: यूक्रेन (Ukraine) पर रूस (Russia) के हमले का आज 18वां दिन है. हर रात आने वाली सुबह की चुनौतियों को बयान करती है. युद्ध की त्रासदी में मानवता पर जो संकट मंडरा रहा है उसे भरने में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता. खारकीव हो या कीव यूक्रेन के शहरों से ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो लोगों को भावुक करने के लिए काफी हैं. ऐसे ही एक मामले में यूक्रेन की एक मां-बेटी काल के गाल में समां गई.

द मिरर में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक वेलेरिया मक्सेत्स्का अपनी मां के साथ कीव (Kyiv) में सड़क पर एक रूसी काफिले के गुजरने का इंतजार कर रही थीं तभी एक टैंक से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में उनकी मौत हो गई. वेलेरिया की मां बीमार थी इसलिए वो उन्हें अस्पताल ले जा रही थीं. रूसी सेना की इस कार्रवाई को वेलेरिया के साथी नरसंहार बता रहे हैं.

बहादुर वेलेरिया ने अपने देशवासियों की मदद और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कीव में रुकने का फैसला किया था. लेकिन जब मां की दवा खत्म होने पर उनकी हालत बिगड़ी तो उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया.

I'm enormously sad to share the death of Valeriia "Lera" Maksetska—proud Ukrainian, beloved @USAID implementing partner & brilliant, compassionate leader on building social cohesion & fighting disinformation.

She was killed by the Russian military just shy of her 32nd birthday. pic.twitter.com/ZoMJJN2CJW

— Samantha Power (@PowerUSAID) March 9, 2022