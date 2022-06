Women on SexStrike in US: अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट लगातार चर्चा में बना हुआ है. पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक संबंधी न्यूयॉर्क के कानून को निरस्त करके सुर्खियां बटोरीं, तो एक दिन बाद ही कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गर्भपात को कानूनी तौर पर मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही अमेरिका के अलग-अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. महिलाएं कोर्ट के इस फैसले के विरोध में उतर आईं हैं.

रोड से लेकर सोशल मीडिया तक चल रहा कैंपेन

महिलाओं द्वारा अलग-अलग तरह से विरोध किया जा रहा है. इसी कड़ी में महिलाओं ने #SexStrike नाम से एक कैंपेन चलाया. इसमें अलग-अलग महिलाओं ने रोड से लेकर सोशल मीडिया तक मांग रखी कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को वापस लेना चाहिए. विरोध में कई महिलाएं कह रही हैं कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वह पुरुषों संग सेक्स नहीं करेंगी. इसके अलावा #Abstinence नाम से भी एक कैंपेन चल रहा है. इसमें भी महिलाएं यही आवाज उठा रही हैं.

I think it’s high time women all over the world go on a sex strike. Enough is enough. And why haven’t we discovered a way/technology to fully prevent a male from raping a female? #sexstrike — Ally (@RaeRaeHeyHey) June 24, 2022

If i have no right to my body, men have no right to it either. #SexStrike — AnneBloodrose (@theladytenshi) June 24, 2022

किस तरह के मैसेज लिख रहीं महिलाएं

ऐनीब्लडरोज नाम की महिला ने ट्वीट किया कि, अगर मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, तो पुरुषों को भी इस पर कोई अधिकार नहीं है. एली ने ट्विटर पर लिखा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया में महिलाएं सेक्स स्ट्राइक पर चली जाएं. अब बहुत हो गया है, हमने पुरुष को महिला के साथ बलात्कार करने से पूरी तरह से रोकने के लिए कोई तरीका क्यों नहीं खोजा है. 24 साल की ब्रायना कैंपबेल ने लिखा- यदि आप एक पुरुष हैं और मेरे अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं उतरते हैं, तो आप मेरे साथ यौन संबंध बनाने के लायक नहीं हैं. 22 साल की इवेंट कोऑर्डिनेटर कैरोलिन हीली ने कहा, क्या पुरुषों के लिए महिलाओं के अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्स है. एक अन्य महिला ने कहा कि, हम अनचाही गर्भावस्था का जोखिम नहीं उठा सकते. इसीलिए अब हम किसी भी पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं रखेंगे, चाहे वो हमारा पति ही क्यों न हो.